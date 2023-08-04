Шойгу посетил передовой пункт в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр», который находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Шойгу подчеркнул, что превентивные действия российских военнослужащих позволят сохранить жизни и здоровья бойцов. В ходе визита в передовой пункт группировки, министр также заслушал доклад командующего подразделением. Главе ведомства было доложено о ситуации на линии боевого соприкосновения и о характере действий украинских военных. Также обсуждался вопрос выполнения задач солдатами российских подразделений.
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Анастасия Крестьянова