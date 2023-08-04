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Шойгу посетил передовой пункт в зоне СВО

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
04 августа 2023, 07:55

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр», который находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что Шойгу особое внимание обратил на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при осуществлении боевых действий.

Шойгу подчеркнул, что превентивные действия российских военнослужащих позволят сохранить жизни и здоровья бойцов. В ходе визита в передовой пункт группировки, министр также заслушал доклад командующего подразделением. Главе ведомства было доложено о ситуации на линии боевого соприкосновения и о характере действий украинских военных. Также обсуждался вопрос выполнения задач солдатами российских подразделений.

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#министр
#шойгу
#сво
#минобороны рф
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Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по ВСУ
Глава Минобороны Шойгу заявил о необходимости упреждающих ударов по ВСУ
04 августа 2023, 08:44

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом командном пункте группировки «Центр» в зоне СВО заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику.
Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил в ходе посещения командного пункта группировки «Центр» в зоне СВО.

Шойгу подчеркнул, что нанесение упреждающих ударов противнику поможет сохранить жизнь и здоровье российским бойцам. В ходе посещения пункта, он также заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях ВСУ, при осуществлении боев. 

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал передовой пункт управления российской группировки в зоне проведения спецоперации.

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#сво
#всу
#вс рф
#шойгу
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Скотт Риттер усомнился в успехах американской разведки в России
04 августа 2023, 08:13

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил об успешной деятельности американских разведывательных сетей на территории России. Его слова поставил под сомнение бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В интервью журналисту Стивену Гарднеру он практически напрямую обвинил руководителя ЦРУ во лжи, заявив, что Штаты два года назад потеряли всех агентов в Индии, Китае и России. Поэтому сложно поверить в какие-то успехи американской разведки в настоящее время, поскольку на создание новой агентурной сети требуются десятилетия. Риттер добавил, что Россия для разведывательных действий сейчас более закрыта, чем когда бы то ни было ранее.

Экс-разведчик пояснил, что ЦРУ во все времена пытались внедрить своих агентов в правительства разных стран, в том числе и России. В ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина попытки внедрения предпринимаются с 1999 года. Однако Риттер отметил, что наихудший способ добиться этого — рекламировать свою деятельность. По словам бывшего разведчика, о таких вещах «не говорят и даже не шепчутся».

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#россия
#интервью
#сша
#владимир путин
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Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности
Ермак: Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности
04 августа 2023, 07:41

Фото: iStock/ alzay

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, страны обсудят согласованные на саммите в Вильнюсе гарантии. Киев и Вашингтон заключили двустороннее соглашение, в рамках которого, США будет осуществлять поддержку Украины. 

Ермак отметил, что первой страной, которая представит гарантии безопасности Украине, стали США. Он заявил, что это послужит примером для других союзных государств. 

Начало переговоров об долгосрочных обязательствах между государствами также подтвердил Госдеп. 

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#сша
#соглашение
#страны
#киев
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Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу
04 августа 2023, 05:08

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом пишет ТАСС.
«Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он.

По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.

Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей сообщило, что передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
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AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
04 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Находящиеся у власти в Нигере мятежники денонсировали все имеющиеся у этой африканской страны военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей.
Франция уже приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.

Также AFP передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.

Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер
В свою очередь, свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке для издания Washington Post попросил США и международное сообщество «помочь восстановить порядок в стране».

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
#франция
#африка
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Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе
04 августа 2023, 02:11

С начала специальной военной операции (СВО) Россия запустила по территории Украины как минимум 1961 беспилотник типа «Шахед». Об этом заявил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, украинским военным удалось сбить значительную часть этих дронов-камикадзе, но отнюдь не все.

«Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО», — добавил Зеленский.

Ранее спикер  Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о новой российской тактике при нанесении ракетных ударов, которая заключается в наматывании кругов вокруг украинских городов. По его словам, с помощью «Шахедов»РФ вводит в заблуждение ПВО Украины, запуская их в одном направлении, а затем меняя его на другое.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#владимир зеленский
#беспилотник
#россия
#украина
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«Известия»: Москву не устраивает западное расследование по «Северным потокам»
04 августа 2023, 01:34

Фото: iStock/Dragon_Claws

Россия недовольна «скупыми деталями» расследования, которое проводят Дания, Германия и Швеция относительно взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».
Издание приводит слова первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского о том, что Москва приложит все усилия к тому, чтобы в расследовании участвовали российские представители, а информация о нём была максимально доступна и прозрачна.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Москва будет поднимать эту тему на Совете Безопасности ООН до тех пор, пока виновные не понесут ответственность.

Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.


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После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными

Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
#северный поток
#россия
#оон
#германия
#швеция
#расследование
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Россия обвинила Запад в давлении на Грузию
МИД России: Запад давит на Грузию в вопросе диалога с Россией
04 августа 2023, 01:14

Фото: iStock/andriano_cz

Запад оказывает давление на Грузию в вопросах её отношений с Россией, заявил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.
«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких <...> санкционных режимов не нарушают», — рассказал Гончар (цитата по ТАСС).

Ранее ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.

В свою очередь, глава правящей в стране партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявили, что грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Он также отметил, что Грузия в этом случае лишится более 20-30 тысяч рабочих мест.

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#грузия
#россия
#мид рф
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Минобороны Германии выступает против поставок на Украину крылатых ракет
04 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/andriano_cz

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставку Киеву крылатых ракет в качестве своего главного приоритета. Также он отметил, что Берлин не одинок в подобном решении.
Выступая на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, Писториус подчеркнул, что США тоже пока не приняли решения о поставке подобных ракет на Украину.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — cказал глава немецкого военного ведомства (цитата по ТАСС)

По его словам, сейчас Берлин сконцентрирован на помощи Киеву в области противовоздушной обороны, поставок бронетанковой техники, а также учебной поддержки, поэтому необходимости в срочном решении «ракетного» вопроса ФРГ пока не видит. При этом Писториус не исключил, что в будущем такие меры всё же будут приняты.

США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».

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#германия
#военная помощь
#украина
#сша
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