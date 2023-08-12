Шойгу посетил российскую группировку войск в Арктике

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные гарнизоны российских Вооруженных Сил в Арктике. В частности, он посетил части, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, и расположенный там полигон для испытаний различного оружия, в том числе ядерного.
В прошлом году по распоряжению министра обороны в поселке был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. В настоящее время строится три жилых дома для семей военных. Также в Белушьей Губе находится самая северная школа России. В ней одновременно могут учиться 250 ребят.
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