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Шойгу представил к наградам экипаж российского танка

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, атаковавший бронегруппы ВСУ
01 августа 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за мужество и героизм при отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет об экипаже танка, который в ходе отражения атаки бронегруппы украинских военнослужащих, уничтожил 7 единиц техники противника в одиночку на Запорожском направлении. За проявленное мужество и героизм экипаж боевой машины представлен к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что в Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну украинских формирований.

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#шойгу
#танки
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ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве
ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине
01 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/sinonimas

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации СВО на Украине. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.
Она подчеркнула, что принадлежность дронов, которые атаковали объекты в Москве, не установлена. Массрали призвала Россию не усугублять конфликт, на фоне произошедшего и отметила, что ЕС также не обладает сведениями о происхождении беспилотников.  

Представитель мирового сообщества напомнила, что вооружение, которое западные страны поставляют Киеву, должно использоваться только для защиты суверенитета страны и территорий, принадлежащих Украине. 

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#конфликт
#страны
#вооружение
#ес
#рф
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Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Генконсульство: Казахстан отказался от экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
01 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/freedarst

Консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина.
По словам дипломата, Казахстан дал согласие на российский запрос и отказал в просьбе об экстрадиции россиянинаамериканской стороне. 

Ранее сообщалось об отказе Бразилии США в экстрадиции россиянина Черкасова. Мужчина отбывает срок в бразильской колонии за шпионаж. Согласно действующему законодательству страны, просьба об экстрадиции не может быть удовлетворена, пока осужденный полностью не отбыл назначенное судом наказание.

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#суд
#сша
#казахстан
#наказание
#запад
#рф
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Лукашенко опроверг заявления Варшавы о выдвижении «вагнеровцев» в сторону Польши
01 августа 2023, 14:05

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии заявил, что ЧВК «Вагнер» находятся на своем месте и обучают белорусских военных, а не идут отрядом на Польшу. Его слова передает агентство БЕЛТА.
Напомним, 29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более ста бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши.

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в его обязанности входит обучение белорусских военных. По его словам, армия, которая не воюет, это всего лишь наполовину армия.

Лукашенко также подчеркнул, что не хочет воевать, и не желает смерти военным, именно поэтому их нужно обучать. Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают находиться под Осиповичами, в центре Беларуси, где проводят тренировки с белорусскими военными.

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#армия
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#человек
#тренировки
#польша
#вагнер
#лукашенко
#чвк
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В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну ВСУ
Песков: Подвиг танкиста «Алеши» вызывает восхищение и чувство гордости за военных
01 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступок танкиста «Алеши», который остановил колонну бронемашин ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, вызывает восхищение и чувство гордости. Об этом он сообщил журналистам.
Спикер Кремля назвал проффесионализмом действия экипажа танка и восхитился героизмом российских военнослужащих. 

«Такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Ситуацию можно почти в учебниках разбирать», - подчеркнул Песков.
Речь идет об экипаже танка, который уничтожил 7 единиц бронетехники противника. Примечательно, что в ходе атаки, танк под управлением российских военнослужащих, не получил повреждения. 

Ранее, Врио главы ДНР Пушилин отдал распоряжение наградить экипаж танка, который остановил колонну бронетехники украинских военнослужащих. 

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#днр
#всу
#путин
#песков
#танк
#рф
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В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше
01 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/vadimrysev

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.
«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа несколько украинских беспилотников вновь предприняли попытки совершить террористическую атаку на Москву. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили их, однако один, потеряв управление, врезался в башню комплекса «Москва-сити». Это уже второе попадание в бизнес-центр. Ещё одна атака была совершена в ночь на 30 июля.

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#москва
#атака
#пво
#бпла
#украина
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Песков высказался о расширении БРИКС
Песков: В БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения
01 августа 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

Спикер Кремля также добавил, что на предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением объединения и принятия в него новых участников. Песков подчеркнул, что существуют определенные нюансы, относительно расширения организации, на что будет обращено внимание в ходе заседания. 

Ранее сообщалось, что Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС. 

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#помощь
#бпла
#страны
#песков
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Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву
Песков заявил, что угроза ударов беспилотников в Москве очевидна и меры принимаются
01 августа 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза атак беспилотников на Москву существует, она очевидная, но принимаются меры безопасности. Об этом он сообщил в ходе беседы с жкрналистами.
Спикер Кремля заявил, что называть конкретные меры, которые будут применены в ответ на атаки киевского режима объектов в Москве и области, не станет, так как это компетенция Министерства обороны.  

Песков назвал угрозу ударов по объектам инфраструктуры ожидаемой и реально существующей.  

Минувшей ночью киевский режим осуществил атаку объектов на территории Москвы. Системы ПВО перехватили два дрона. Один из отклоненных системами РЭБ беспилотников, попал в одну из башен «Москва Сити», чем повредил фасад здания. 

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#москва
#бпла
#меры
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#песков
#пво
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В Грузии оценили потери экономики из-за полного запрета въезда россиянам
Грузия потеряет $1 млрд в год при введении запрета на въезд россиянам
01 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что страна лишиться более 20-30 тысяч рабочих мест. 

В случае, если на въезд россиян будет введен полный запрет, страна понесет существенные убытки. По прогнозам Кобахидзе, они составят около $1 млрд в год. 

Ранее, турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам. По его мнению, несмотря на ситуацию с протестными акциями, которые прошли из-за прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, в стране рады гостям из России. 

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#россияне
#грузия
#туристы
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Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие
Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности
01 августа 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что придется применять размещенное в Беларуси ядерное оружие. Об этом пишет издание БелТА.
В ходе общения с жителями агрогородка Каменецкого района, глава республики выразил надежду на то, что ядерное оружие Беларусью применено не будет.  

Он  отметил, что беларусы являются мирным народом и не хотят войны. Лукашенко также подчеркнул, что размещение на территории республики ТЯО, служит фактором безопасности и сдерживания. По его словам, страна в любой момент встанет на защиту себя и своей территории, однако добавил, что очень надеется, что необходимости применения ядерного оружия, не возникнет. 

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#оружие
#европа
#закон
#ядерное оружие
#лукашенко
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