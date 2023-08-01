Шойгу представил к наградам экипаж российского танка

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за мужество и героизм при отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну украинских формирований.
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