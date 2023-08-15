Шойгу пригрозил, что Россия начнет применять кассетные боеприпасы на Украине

Фото: сайт Кремля
Министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, однако, это решение может быть пересмотрено.
Он также сообщил, что украинские военнослужащие используют в качестве укрытий гражданские объекты.
Несмотря на помощь западных партнеров, Украине не удается добиться положительных результатов в ходе ведения боевых действий. Российская техника демонстрирует преимущество над иностранными образцами, отметил министр.
Шойгу также подчеркнул, что в ходе ведения боевых действий в зоне СВО, Россия не прибегала к применению кассетных боеприпасов по гуманитарным соображениям, однако, соответствующее решение может быть пересмотрено.
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Несмотря на помощь западных партнеров, Украине не удается добиться положительных результатов в ходе ведения боевых действий. Российская техника демонстрирует преимущество над иностранными образцами, отметил министр.
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Анастасия Крестьянова