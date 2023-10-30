Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита, передает ТАСС.
В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.
Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании, посвященном теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».
На мероприятии ожидается участие официальных делегаций из более чем 90 стран, включая представителей Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.
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Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании, посвященном теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».
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Артем Кузьмин