Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М. Указания он дал во время своего посещения предприятия в Приморском Крае.
Руководитель завода в свою очередь рассказал Шойгу, что в текущем году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» объем по гособоронзаказу увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, приоритет отдается изготовлению машин для ВС РФ. Он подчеркнул, что поставленные задачи выполняются досрочно.
Глава предприятия также подчеркнул, что в 2024 году гособоронзаказ будет гарантированно выполнен.
Напомним, Шойгу сейчас находится с рабочей поездкой в Приморском крае. Он посетил заводы «Прогресс» и «Звезда».
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Глава предприятия также подчеркнул, что в 2024 году гособоронзаказ будет гарантированно выполнен.
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Элина Позднякова