Шойгу провел двустороннюю встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

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Министр обороны КНР на встрече с российским коллегой заявил о намерении обсудить на переговорах перспективы сотрудничества ВС Китая и России. В свою очередь, глава российского оборонного ведомства сообщил, что Россия поддерживает контакты по военной линии на высоком уровне.
В ходе переговоров, главы ведомств намерены обсудить двустороннее партнерство. Также, будут оценены перспективы военного сотрудничества стран. Глава китайского оборонного ведомства заявил, что отношения между Москвой и Пекином демонстрируют хороший пример нового типа договоренностей между крупными державами.
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Анастасия Крестьянова