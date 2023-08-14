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Шойгу распорядился наладить производство авиационной ракеты

Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты РВВ-МД
14 августа 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в ближайшее время наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, которую представляет на форуме «Армия-2023» предприятие НПО «Курганприбор». Об этом пишет агентство ТАСС.

Глава оборонного ведомства посетил предприятие «Курганприбор» и обратил внимание на размещенные стенды с опубликованным ​на них вооружением.

Шойгу обратился к генеральному директору организации с заявлением о том, что в самые ближайшие строки необходимо нарастить производство ракет класса РВВ-МД. В свою очередь, ​представитель предприятия Федор Колосовников заверил, что организация приложит все усилия для того, чтобы ​исполнить данное распоряжение министра.

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#производство
#техника
#предприятия
#шойгу
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Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов
14 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Об этом сообщает правительство Норвегии.
Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.

Напомним, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

Ранее республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.

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#ес
#евросоюз
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Вучич смеется в лицо Западу и отказывается предавать Россию
CNN: Сербия осталась союзником России, несмотря на давление Запада
14 августа 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

С самого начала конфликта между Россией и Украиной западные страны старались перетянуть Сербию на свою сторону, однако, Белград остался на стороне Москвы, пишет CNN.
«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу», - прокомментировала ситуацию председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

В CNN подчеркнули, что даже спустя 18 месяцев после начала специальной военной операции Западу не удалось переманить Сербию на свою сторону и склонить ее к присоединению к антироссийским санкциям. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

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#сербия
#россия
#великобритания
#сво
#санкции
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«Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»
«Ростех» увеличит производство применяемых в ходе СВО дронов-камикадзе «Ланцет»
14 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/aapsky

Госкорпорация «Ростех» планирует значительно увеличить производство применяемых в зоне СВО дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил замглавы госкорпорации Владимир Артяков на полях форума «Армия-2023».
По его словам, в зоне проведения спецоперации, потребность в таком виде вооружения достаточно высока. 

Артяков сообщил, что за прошедший год, производство дронов-камикадзе в России кратно увеличилось. Рассуждая о бронетехнике, он отметил, что объемы ее производства выросли в 4-5 раз. Замглавы госкорпорации также добавил, что изготовление некоторого вида вооружения в стране увеличилось в 20-30 раз. 

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Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке

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#производство
#вооружения
#россия
#дрон
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Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года
14 августа 2023, 14:16

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года.
Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.

Ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.

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#россия
#военные
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#владимир путин
#президент
#сотрудничество
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#лидер
#государство
#рф
#шойгу
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АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке
Лихачев: «Ростатом» будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
14 августа 2023, 14:08

Фото: kremlin.ru

«Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил глава корпорации Алексей Лихачев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном ​округе и в порту города Певек.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию.

«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - заявил президент РБ.

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#аэс
#владимир путин
#сибирь
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Путин проводит встречу с главой «Росатома»
14 августа 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.
Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.

Напомним, ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.

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#россия
#военные
#армия
#сотрудничество
#техника
#лидер
#государство
#путин
#шойгу
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Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта
Путин заявил о росте в России рынка продуктов, использующих искусственный интеллект
14 августа 2023, 14:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране растет рынок продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Об этом он заявил в ходе своего обращения к участникам форума «Армия-2023».
Глава государства предложил особое внимание уделить продукции оборонно-промышленного комплекса. 

По его словам, в России увеличивается объем продукции, в которой используются технологии искуственного интеллекта. В том числе, это касается инновационной продукции предприятий ОПК, такой как БПЛА, самолеты-амфибии и катера. Он также добавил, что у страны есть несколько предложений в перспективных направлениях развития ИИ. 

«Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», - подчеркнул президент. 
Путин также заявил о намереннии Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими странами.

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#технологии
#страны
#путин
#опк
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Премьер Латвии объявил об уходе в отставку
Премьер Латвии Кариньш подал в отставку
14 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/william87

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что подаёт в отставку. Об этом сообщает агентство Sputnik.
В настоящее время, власти страны не комментировали решение министра. Причины, по которым Кариньш принял решение об уходе с поста премьера также не названы. 

Ранее сообщалось, что министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что в стране поднялась волна недоразумений относительно важности культуры. Отметив при этом, что слова украинского лидера его поразили. 

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#страны
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#режим
#польша
#латвия
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Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»
14 августа 2023, 13:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на форуме «Армия». Об этом он сообщил в рамках форума «Армия-2023».
Ранее Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

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Подмосковье ищет медработников