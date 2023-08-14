Шойгу распорядился наладить производство авиационной ракеты

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в ближайшее время наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, которую представляет на форуме «Армия-2023» предприятие НПО «Курганприбор». Об этом пишет агентство ТАСС.
Шойгу обратился к генеральному директору организации с заявлением о том, что в самые ближайшие строки необходимо нарастить производство ракет класса РВВ-МД. В свою очередь, представитель предприятия Федор Колосовников заверил, что организация приложит все усилия для того, чтобы исполнить данное распоряжение министра.
Читайте также:
Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»
Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года
Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
Анастасия Крестьянова