Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной

Фото: сайт Кремля
Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что техника Запада, которая была широко разрекламирована, в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Об этом он сообщил в рамках форума «Армия-2023».
Ранее Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В ходе форума, Шойгу было доложено об эффективности использования истребителя Су-27 в зоне проведения СВО. Летчики сообщили министру о преимуществах боевого самолета.
Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.
Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.
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Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.
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Екатерина Коршунова