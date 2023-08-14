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Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной

14 августа 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что техника Запада, которая была широко разрекламирована, в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Об этом он сообщил в рамках форума «Армия-2023».
Ранее Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В ходе форума, Шойгу было доложено об эффективности использования истребителя Су-27 в зоне проведения СВО. Летчики сообщили министру о преимуществах боевого самолета.

Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.


Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

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#минобороны
#шойгу
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Вучич смеется в лицо Западу и отказывается предавать Россию
CNN: Сербия осталась союзником России, несмотря на давление Запада
14 августа 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

С самого начала конфликта между Россией и Украиной западные страны старались перетянуть Сербию на свою сторону, однако, Белград остался на стороне Москвы, пишет CNN.
«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу», - прокомментировала ситуацию председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

В CNN подчеркнули, что даже спустя 18 месяцев после начала специальной военной операции Западу не удалось переманить Сербию на свою сторону и склонить ее к присоединению к антироссийским санкциям. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

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#сербия
#россия
#великобритания
#сво
#санкции
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«Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»
«Ростех» увеличит производство применяемых в ходе СВО дронов-камикадзе «Ланцет»
14 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/aapsky

Госкорпорация «Ростех» планирует значительно увеличить производство применяемых в зоне СВО дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил замглавы госкорпорации Владимир Артяков на полях форума «Армия-2023».
По его словам, в зоне проведения спецоперации, потребность в таком виде вооружения достаточно высока. 

Артяков сообщил, что за прошедший год, производство дронов-камикадзе в России кратно увеличилось. Рассуждая о бронетехнике, он отметил, что объемы ее производства выросли в 4-5 раз. Замглавы госкорпорации также добавил, что изготовление некоторого вида вооружения в стране увеличилось в 20-30 раз. 

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Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

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#производство
#вооружения
#россия
#дрон
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Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года
14 августа 2023, 14:16

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года.
Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.

Ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.

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#россия
#военные
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#шойгу
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АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке
Лихачев: «Ростатом» будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
14 августа 2023, 14:08

Фото: kremlin.ru

«Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил глава корпорации Алексей Лихачев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном ​округе и в порту города Певек.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию.

«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - заявил президент РБ.

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#аэс
#владимир путин
#сибирь
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Путин проводит встречу с главой «Росатома»
14 августа 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.
Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.

Напомним, ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.

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Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
#россия
#военные
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#техника
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#государство
#путин
#шойгу
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Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта
Путин заявил о росте в России рынка продуктов, использующих искусственный интеллект
14 августа 2023, 14:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране растет рынок продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Об этом он заявил в ходе своего обращения к участникам форума «Армия-2023».
Глава государства предложил особое внимание уделить продукции оборонно-промышленного комплекса. 

По его словам, в России увеличивается объем продукции, в которой используются технологии искуственного интеллекта. В том числе, это касается инновационной продукции предприятий ОПК, такой как БПЛА, самолеты-амфибии и катера. Он также добавил, что у страны есть несколько предложений в перспективных направлениях развития ИИ. 

«Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», - подчеркнул президент. 
Путин также заявил о намереннии Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими странами.

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#технологии
#страны
#путин
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Премьер Латвии объявил об уходе в отставку
Премьер Латвии Кариньш подал в отставку
14 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/william87

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что подаёт в отставку. Об этом сообщает агентство Sputnik.
В настоящее время, власти страны не комментировали решение министра. Причины, по которым Кариньш принял решение об уходе с поста премьера также не названы. 

Ранее сообщалось, что министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что в стране поднялась волна недоразумений относительно важности культуры. Отметив при этом, что слова украинского лидера его поразили. 

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#премьера
#режим
#польша
#латвия
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Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»
14 августа 2023, 13:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на форуме «Армия». Об этом он сообщил в рамках форума «Армия-2023».
Ранее Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

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#патриот
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#государство
#конференция
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#путин
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Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству со странами
Путин: Россия открыта для военно-технического сотрудничества со всеми странами
14 августа 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к участникам форума «Армия-2023».
Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.  

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений. Путин выразил надежду на то, что проводимый форум позволит углубить и укрепить партнерство для обеспечения мировой безопасности.  

По словам президента, Россия углубляет сотрудничество с теми странами, кто стоит на независимом пути развития. 

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