Шойгу: РФ и Никарагуа будут противодействовать шантажу и угрозам США

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США, а также других стран Запада, и будет совместно с Никарагуа и другими союзниками противодействовать существующим угрозам. Об этом он говорил на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо, которые прошли в Москве.
«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу.
По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать шантажу и угрозам со стороны Штатов, обращая внимание на недопустимость подобного поведения.
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