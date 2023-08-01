Шойгу: Россия готова помочь Алжиру в развитии военного дела

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на готовность России помогать Алжиру в развитии возможностей армии. Об этом он сообщил во время переговоров с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.
Кроме того, он отметил активное развитие отношений между Россией и Алжиром.
Также Шойгу рассказал о планах налаживания независимой внешней политики между странами и отстаивания национальных интересов в обход западного давления.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне.
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Анастасия Чинкова