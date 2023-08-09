Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

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Создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.
В целом военная угроза России со стороны коллективного Запада значительно возросла. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США. В этих условиях особенно важно обеспечить безопасность западных границ страны, чему и послужит усиление группировки войск на этом направлении, отметил глава Минобороны РФ.
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