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Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

09 августа 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.

Такое заявление сделал глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ. Он также добавил, что поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещена группировка войск НАТО численностью около 360 тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, около 650 самолетов и вертолетов. Варшава вынашивает планы по созданию совместного польско-украинского боевого соединения для оккупации Западной Украины.

В целом военная угроза России со стороны коллективного Запада значительно возросла. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США. В этих условиях особенно важно обеспечить безопасность западных границ страны, чему и послужит усиление группировки войск на этом направлении, отметил глава Минобороны РФ.

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Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
Politico: Президент США Джо Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
09 августа 2023, 22:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джо Байден попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Собеседники издания заявили, что президент США может обратиться к Конгрессу 10 августа.

Отмечается, что в Палате представителей и сенате ​достаточное количество чиновников, которые выступают против продолжения военной помощи Украине. Источники агентства сообщили, что просьба о дополнительных средствах для Киева усугубит внутренние отношения властей США. 

Издание сообщает, что помимо помощи Украине, администрация президента намерена попросить финансы на помощь Тайваню. Сумма, о которой будет идти речь, в настоящее время не известна, отметили авторы статьи. 

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#украина
#финансы
#отношения
#всу
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Белый дом намерен помогать Киеву, невзирая на общественное мнение в США
Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев
09 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Джо Байдена будет требовать от Конгресса продолжения военной помощи Украине, несмотря на общественное мнение в Штатах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он заявил, что за время украинского конфликта, США и Конгресс продемонстрировали уверенную поддержку Киева и намерены продолжать оказывать помощь в будущем.

По мнению Кирби, поддержка Украины важна не только для нее самой, но и для всех европейских партеров и союзников США, в том числе, по Североатлантическому альянсу. Он также отметил важность поддержки Киева для американского народа, отметив, что тема помощи затрагивает не только независимость Украины.

Однако, проведенные прежде опросы телеканалом CNN показали, что около 55% жителей США выступают против продолжения помощи Украине. 

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#сша
#помощь
#поддержка
#нато
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Уже более 2,5 тыс председателей подмосковных УИК прошли обучение перед выборами
09 августа 2023, 20:32

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Более 2,5 тыс председателей участковых избирательных комиссий Подмосковья прошли обучение перед Единым днём голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В среду состоялся седьмой из 11 семинаров для членов УИК. На этот раз участниками стали представители городских округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура и Электросталь. 
«Что может мешать члену УИК в его работе на избирательном участке? Как оптимизировать рабочие процессы? Об этом и многом другом рассказали председателям участковых избирательных комиссий региона на обучающем семинаре. Многие его участники впервые будут работать на выборах в статусе председателя УИК», – говорится в сообщении. 
Членам УИК важно правильно работать со своими эмоциями, особенно в нестандартных ситуациях. Именно на это делают упор приглашённые эксперты. 
 
Специально для участковых избирательных комиссий в Подмосковье разработан интерактивный рабочий блокнот, где указан пошаговый алгоритм всех действий членов УИК. В ближайшее время пройдёт ещё четыре подобных семинара, что даст возможность охватить все УИК Подмосковья.

Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#подмосковье
#московская область
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В Италии заявили, что Украина потеряет Харьков и Одессу
Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО
09 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/alzay

Стремление НАТО к расширению на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу. Об этом написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
По его мнению, чем больше будет становиться блок НАТО, тем меньше будет Украина.

Автор статьи отметил, что вступление Финляндии в альянс привело к значительному дисбалансу сил. На этом фоне, Россия вынуждена расширять зоны проведения СВО, чтобы обезопасить свои границы. 

Орсини заявил, что действия США циничны, так как из-за их политики, Украина может лишиться ряда крупных городов. 

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#сша
#россия
#украина
#нато
#сво
#всу
#контрнаступление
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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран
09 августа 2023, 20:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество и стратегическое партнерство. Также, главы государств поговорили о развитии отношений между странами и обратили внимание на необходимость активизации контактов на различных уровнях. 

Прежде, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в июле. Тогда, российский президент поздравил коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее укрепление отношений и партнерство. 

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#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#указ
#переговоры
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Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры
09 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/MarianVejcik

Россия и Украина должны провести переговоры и остановить боевые действия. С таким заявлением выступил Совет национальной безопасности (СНБ) Турции.
В ходе заседания СНБ Турции был обсуждён ход конфликта России и Украины. Также были рассмотрены последствия для Турции. В итоге в Совете заявили, что возрастающее напряжение в Чёрном море невыгодно никому.

При этом, отмечалось, что возобновление зерновой сделки способно предотвратить негативный исход конфликта, а также поспособствует стабилизации продовольственной проблемы.

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#турция
#россия
#украина
#конфликт
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Украина получила пусковые установки ЗРК Patriot от Германии
Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot
09 августа 2023, 18:48

Фото: iStock/alzay

Германия направила Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot, об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства.
Помимо ракетного комлекса, в военный транш Германии для Украины вошли боеприпасы, бинокли и тактические очки. 

Ранее сообщалось, что США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Представитель Госдепа США заявил, что официально о передачи вооружения будет объявлено на этой неделе. Также, о грядущих поставках вооружения на Укаину писало издание Politico. Авторы статьи заявили, что поставки танков Abrams на Украину ожидаются уже в сентябре.

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#сша
#боеприпасы
#поставки
#вооружения
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Семья Байдена получает финансирование из России
Конгресс США: В прошлом году семья Джо Байдена получала финансирование из России
09 августа 2023, 18:23

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.
«Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть «брендом», который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США», - прокомментировал ситуацию Комер.

В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

По информации Комера, на сегодняшний день семья американская лидера получила около 20 миллионов долларов подобным путем.

При этом, в Белом доме все подобные обвинения решительно отвергают, заявляя, что президент США никогда не имел ничего общего с бизнесом своего сына. 

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#джозеф байден
#сша
#финансирование
#россия
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В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией
Замглавы МВД Польши заявил о готовности закрыть железнодорожный транзит в Белоруссию
09 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/delray77

Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом он рассказал агентству РАР.
Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять. Министр заявил, что при таком явлении, Польша и соседние страны должны будут соответственно реагировать. Он также отметил, что Литва и Латвия смогут привести Беларусь к изоляции, поэтому нужны совместные действия.  

Вонсик подчеркнул, что в настоящее время речь идет только о закрытии железнодорожного сообщения с соседней республикой. 

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#литва
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