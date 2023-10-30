Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил убеждение, что Запад наращивает угрозу конфликта в Азии путем расширения сил НАТО в этом регионе, передает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что исходный кризис в Европе был спровоцирован Западом и что концепция «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона», как он утверждает, служит обоснованием для размещения военных сил альянса в азиатском регионе.
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