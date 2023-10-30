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Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии

30 октября 2023, 06:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил убеждение, что Запад наращивает угрозу конфликта в Азии путем расширения сил НАТО в этом регионе, передает РИА Новости.

В своем выступлении на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае Шойгу отметил, что наблюдается активное стремление разместить военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его мнению, повышает риски из-за вовлечения стран, обладающих ядерным вооружением, в потенциальные конфликты.

Он также подчеркнул, что исходный кризис в Европе был спровоцирован Западом и что концепция «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона», как он утверждает, служит обоснованием для размещения военных сил альянса в азиатском регионе.

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#шойгу
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«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ
30 октября 2023, 06:11

В социальной сети X пользователи раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он похвалил боевые качества солдат ВСУ.
«Когда все потеряно, у Киева остается только пропаганда», — написал комментатор Gabe.

«Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть», — добавил pump'n.

«Ты сражаешься не за Украину. И набиваешь себе карманы по ходу дела» — поделился мнением G. Washington's 11th cousin.

«Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей», — заключил Company Broadcast.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
МО: в Черном море обнаружили и поразили два безэкипажных катера ВСУ
30 октября 2023, 05:41

Фото: iStock/vadimrysev

В акватории Черного моря были замечены и обезврежены два украинских безэкипажных катера, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.
Событие произошло 30 октября примерно в 4:00 по московскому времени, когда технические средства наблюдения выявили эти катера, принадлежащие ВМС Украины. В Минобороны Украины уточнили, что проводится комплекс мероприятий по защите от мин и диверсий на внешнем рейде Севастопольской бухты.

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#сво
#минобороны
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Times of Israel: Глава МО Израиля говорил родным пленных о «давлении» на ХАМАС
30 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с родственниками заложников ХАМАС объяснил необходимость «военного давления» на палестинское движение. Об этом пишет Times of Israel.
«Если на ХАМАС не будет оказано военное давление, не будет никакого прогресса по переговорам», — цитирует издание слова собеседника.

Министр отметил, что давление на ХАМАС скорее всего сможет привести к освобождению пленников, а не к «крупному обмену заключенными».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
#палестина
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В Китае рассказали об опасности конфликта с США
Экс-посол КНР в США: конфликт США и Китая будет катастрофой для мира
30 октября 2023, 04:29

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил опасения относительно возможного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем и подчеркнул, что такой сценарий будет катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира, передает РИА Новости.
На X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, он призвал обе стороны предпринять совместные усилия, чтобы избежать развития такого конфликта.

Цуй Тянькай отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно подчеркивал важность избегания конфликтов и конфронтации. Он подчеркнул, что большинство разумных людей как в Китае, так и в Соединенных Штатах осознают эту необходимость, но при этом подчеркнул, что бездействие не приведет к желаемым результатам. Цуй Тянькай призвал к совместным усилиям обеих сторон для предотвращения наихудшего сценария.

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#посол
#сценарий
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Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты
30 октября 2023, 03:56

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита, передает ТАСС.
В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании, посвященном теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

На мероприятии ожидается участие официальных делегаций из более чем 90 стран, включая представителей Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.

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#сотрудничество
#поездки
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В Совфеде рассказали, куда потратят семь триллионов рублей бюджета
Совфед: бюджет РФ 2024 года будет абсолютно социальным
30 октября 2023, 02:55

Фото: iStock/SSV-Photo

В 2024 году бюджет России в размере семи триллионов рублей будет выделен на финансирование различных ключевых социальных областей. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Парламентской газете».
Она подчеркнула, что бюджет на 2024 год ориентирован на социальные нужды. Разница между расходами на национальную оборону и социальную политику минимальна. Социальные расходы составят более 30% от общего объема бюджета, точнее, 30,5%. Эти средства будут распределены между различными важными социальными сферами.

По словам Перминовой, не придется отказываться ни от чего. Это решение обусловлено не только расширением географии страны, но и увеличением финансирования различных сфер деятельности.

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#россияне
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Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ
30 октября 2023, 02:44

Фото: Istockphoto / Diy1

Банки начали менять условия выдачи ипотеки россиянам, которым ранее были одобрены кредиты. Примерно 30% тех, кому была одобрена ипотека в августе и сентябре, столкнулись с тем, что они не могут получить кредит по ранее согласованным условиям.
Кредитные организации либо уменьшают сумму одобренного кредита, либо ужесточают требования к первоначальному взносу, либо требуют дополнительные подтверждения доходов заемщика, сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, пишут «Известия».

Эти изменения в условиях выдачи кредитов связаны с новым повышением процентных ставок, и они могут привести к пересмотру условий, которые были предоставлены заемщикам при одобрении кредита. Решетникова считает, что количество отказов в выдаче кредитов по ранее одобренным заявкам может увеличиться.

Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса в УБРиР Алина Буслова предполагает, что изменение процентных ставок может быть связано с формированием дополнительных резервов при кредитовании заемщиков, у которых низкий первоначальный взнос, а также у тех, кто имеет высокую платежную нагрузку по предыдущим займам. Банки стараются сохранить утвержденные условия в рамках требований Центрального банка, и в условиях быстро меняющейся ситуации заемщикам необходимо быстро реагировать на одобренные заявки и заключать сделки.

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В США предрекли уничтожение Израиля
Полковник Макгрегор: действия США могут привести к уничтожению Израиля
30 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/e-crow

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил опасения относительно повышения напряженности на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов. В интервью YouTube-каналу Redacted он предупредил о возможных последствиях для Израиля.
По его мнению, существуют предпосылки для большой войны в этом регионе. Макгрегор подчеркнул, что действия Вашингтона приводят к ухудшению ситуации в различных направлениях.

«Мы видели такое воздействие на Украине. Мы наращивали напряженность, ухудшали ситуацию, и сегодня Украина оказалась в разрушениях. Мне очень страшно, что если региональная война, такая как палестино-израильский конфликт, будет продолжать развиваться в том же духе, что я вижу, то Израиль может оказаться в серьезной опасности», — подчеркнул Макгрегор.
Эксперт также добавил, что Соединенные Штаты находятся в конфронтации с многими странами на Ближнем Востоке и предупредил о возможных катастрофических последствиях такой ситуации.

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Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке
Sputnik: кандидату в мэры Кишинева Караман запретили выступить на русском языке
30 октября 2023, 01:59

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной партии коммунистов Диане Караман было запрещено использовать русский язык в ходе своего выступления на канале «Молдова-1» во время проведения дебатов. Свое видеообращение Караман опубликовала в Telegram-канале «Sputnik Молдова».
«Я обращаюсь ко всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не позволили воспользоваться своим правом только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что такое решение является незаконным», - подчеркнула она.
Она также напомнила, что представители власти сами обращаются к избирателям на русском языке и назвала данное ограничение в ее адрес дискриминацией.

Караман отметила, что по ее мнению, решение о ее исключении из дебатов связано с действиями правящей партии.

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