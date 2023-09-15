Шойгу: совершенствование ВМФ позволит защитить геополитические интересы России

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства. Об этом Шойгу сообщил на совещании по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.
Шойгу добавил, что совершенствование ВМФ позволяет достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.
Напомним, министр обороны РФ заявил, что вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей. Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине.
Ранее Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М.
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Напомним, министр обороны РФ заявил, что вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей. Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине.
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Екатерина Коршунова