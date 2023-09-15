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Шойгу: совершенствование ВМФ позволит защитить геополитические интересы России

15 сентября 2023, 10:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства. Об этом Шойгу сообщил на совещании по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.
Шойгу добавил, что совершенствование ВМФ позволяет достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.

Напомним, министр обороны РФ заявил, что вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей. Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине.


Ранее Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М.

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#контрнаступление
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МИД Китая заявил, что не знает о ситуации с исчезновением министра обороны
15 сентября 2023, 11:12

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин не сдала давать комментарий на тему якобы пропажи главы Министерства обороны КНР Ли Шанфу.
Журналисты на пятничном брифинге задали вопрос, находится ли,  Шанфу находится под следствием.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — заявила Мао Нин.
Последнее время, около двух недель, минобороны КНР не появлялся на публике и отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама. Издание  Financial Times сообщило, что Ли Шанфу отстранен от обязанностей и находится под следствием. Издание ссылается на данные разведки США. 

На сегодняшний день, 15 сентября, на официальном сайте правительства КНР указано, что и Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.

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#мид
#минобороны
#китай
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Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года
15 сентября 2023, 10:50

Фото: сайт Кремля

До конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут надводные и подводные. Об этом он рассказал в рамках совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ по итогам своего визита на заводы «Прогресс» и «Звезда» в Приморском крае.
«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск», - уточнил Шойгу.

Он также добавил, что за последние 10 лет более 50 кораблей поступило в Военно-морской флот России.

Министр обороны также заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства и достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.

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#россия
#лодка
#флот
#министр
#сво
#шойгу
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«Аль-Каида»* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
Figaro: «Аль-Каида»\\\\\\\* пригрозила атаковать шведские и французские ведомства
15 сентября 2023, 10:49

Фото: iStock/zabelin

Террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. Об этом сообщает газета Figaro.
По информации издания, угрозы были сделаны из-за недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Сообщается, что эксперт аналитического центра, который специализируется на терроризме, заявил, что запрет во Франции ношения мусульманской одежды в школах может служить фактором, увеличивающим на риск террористической угрозы.

В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

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* Террористическая организация, запрещена в России
#сша
#эксперт
#теракт
#запрет
#политолог
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Патрушев назвал Европу американским вассалом
Патрушев: Европе надо потрудиться ради геополитической самостоятельности
15 сентября 2023, 10:22

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинский конфликт был организован США и Великобританией, в том числе, чтобы ослабить Европу. Об этом Патрушев написал в статье в российском журнале «Разведчик».
Патрушев отметил, что нынешнему вассалу Вашингтона предстоит серьезно потрудиться, чтобы получить геополитическую самостоятельность. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Европа все больше угрожает американской гегемонии.

По словам Патрушева, в скором времени США придется смириться с ролью «одного из полюсов многополярного мира».

Напомним, ранее Патрушев заявил о масштабной операции коллективного Запада по ликвидации российской государственности. Политик убежден, что ЕС и США пытаются разрушить российские духовные и семейные ценности, а также внести раскол в общество по национальному, расовому и религиозному признаку.

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#сша
#победа
#европа
#ценности
#общество
#операции
#запад
#рф
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Чехия предупредила об опасных последствиях принуждения Киева к переговорам
Глава МИД Чехии: Украина ощутит себя преданной при давлении по мирным переговорам
15 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Konoplytska

В случае оказания давления на Киев по проведению мирных переговоров с Россией, Украина почувствует себя преданной, а «российский империализм» продолжится. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, передает Bloomberg.
«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, — Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.

При этом он подчеркнул, что Прага желает положить конец способности России расширяться в Восточной Европе, а не просто отложить конфликт на время.

 По его словам, уже удалось добиться диалога по «формуле мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским, с теми государствами, которые ранее держались в стороне. Среди них Китай, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, заключил Липавский.

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#конфликт
#китай
#бразилия
#зеленский
#запад
#юар
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Ким Чен Ын внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»
15 сентября 2023, 09:50

Фото: сайт Кремля

Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно полученным данным, Чим Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.
 
Создатели сайта обнародовали личные данные северокорейского главы. Также там опубликована информация о том, что он находится в санкционных списках многих стран мира.

Напомним, в ходе встречи с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

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#данные
#информация
#покушение
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Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М
15 сентября 2023, 09:25

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М. Указания он дал во время своего посещения предприятия в Приморском Крае.
Руководитель завода в свою очередь рассказал Шойгу, что в текущем году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» объем по гособоронзаказу увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, приоритет отдается изготовлению машин для ВС РФ. Он подчеркнул, что поставленные задачи выполняются досрочно.

Глава предприятия также подчеркнул, что в 2024 году гособоронзаказ будет гарантированно выполнен.
Напомним, Шойгу сейчас находится с рабочей поездкой в Приморском крае. Он посетил заводы «Прогресс» и «Звезда».

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#вертолёты
#предприятия
#вс рф
#шойгу
#заводы
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Куба не против участия своих граждан в спецоперации на стороне ВС РФ
Посол Пенья: Куба не выступает против легального участия своих граждан в СВО
15 сентября 2023, 08:14

Фото: iStock/btgbtg

Куба не против легального участия своих граждан в спецоперации на стороне РФ. Такое заявление сделал посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем», - цитирует РИА Новости Пенью.

По его словам, он говорит о «жуликах и бандитах», которые есть везде. Они хотят заработать деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Он отметил, что все задержанные являются гражданами Кубы.

Напомним, на Кубе правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых местных мужчин для участия в СВО со стороны России. Подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до 30 лет тюремного заключения или смертной казни.

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Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС
#контракт
#новости
#ес
#сво
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Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС
FT: выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины
15 сентября 2023, 07:53

Фото: iStock/Derek Brumby

Предстоящие досрочные выборы в парламент Словакии могут негативно повлиять и ослабить поддержку Украины в Евросоюзе, так как к власти могут прийти дружественные для России партии. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно статье, у некоторых популистских и ультраправых партий Словакии есть неплохие шансы войти в правительство, которое будет сформировано по итогам выборов.

«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», - говорится в материале.

Опрос показал, что лидером является партия Smer. Её  лидер - бывший премьер-министр Роберт Фицо, делающий акцент на высокой цене, которую гражданам приходится платить за оказание помощи Украине. Он также публично критиковал поддержку Киева и украинских националистов.

Напомним, выборы в Словакии пройдут 30 сентября.

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