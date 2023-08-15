Шойгу: Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу

Фото: сайт Кремля
Вокруг Запорожской АЭС складывается тревожная обстановка, действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он пояснил, что киевский режим регулярно обстреливает Запорожскую АЭС из тяжелых видов вооружения.
Глава российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что Россия передает информацию обо всех инцидентах, связанных с обстрелом ЗАЭС в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста, однако, никакой реакции не следует. По словам западных чиновников, у них нет сведений о том, что Украина допускает нарушения гуманитарного права.
Шойгу оценил обстановку вокруг станции и назвал ее достаточно тревожной, так как ее обстрелы продолжаются регулярно.
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Глава российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что Россия передает информацию обо всех инцидентах, связанных с обстрелом ЗАЭС в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста, однако, никакой реакции не следует. По словам западных чиновников, у них нет сведений о том, что Украина допускает нарушения гуманитарного права.
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Анастасия Крестьянова