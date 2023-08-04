Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по ВСУ

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом командном пункте группировки «Центр» в зоне СВО заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику.
Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил в ходе посещения командного пункта группировки «Центр» в зоне СВО.
Шойгу подчеркнул, что нанесение упреждающих ударов противнику поможет сохранить жизнь и здоровье российским бойцам. В ходе посещения пункта, он также заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях ВСУ, при осуществлении боев.
Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал передовой пункт управления российской группировки в зоне проведения спецоперации.
Читайте также:
Шойгу представил к наградам экипаж российского танка
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Шойгу подчеркнул, что нанесение упреждающих ударов противнику поможет сохранить жизнь и здоровье российским бойцам. В ходе посещения пункта, он также заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях ВСУ, при осуществлении боев.
Читайте также:
Шойгу представил к наградам экипаж российского танка
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Анастасия Крестьянова