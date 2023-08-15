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Шойгу: Запад использует ВСУ для отработки вариантов ведения военных действий

15 августа 2023, 10:40

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада.
Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.

Ранее министр обороны РФ заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.


Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада.

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Шойгу пригрозил, что Россия начнет применять кассетные боеприпасы на Украине
Шойгу: Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине
15 августа 2023, 10:38

Фото: сайт Кремля

Министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, однако, это решение может быть пересмотрено.
Он также сообщил, что украинские военнослужащие используют в качестве укрытий гражданские объекты.  

Несмотря на помощь западных партнеров, Украине не удается добиться положительных результатов в ходе ведения боевых действий. Российская техника демонстрирует преимущество над иностранными образцами, отметил министр.  

Шойгу также подчеркнул, что в ходе ведения боевых действий в зоне СВО, Россия не прибегала к применению кассетных боеприпасов по гуманитарным соображениям, однако, соответствующее решение может быть пересмотрено. 

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Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима
Путин заявил, что Запад вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим
15 августа 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим».
Глава российского государства также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос.

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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#путин
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Шойгу рассказал о военном ресурсе Украины
Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
15 августа 2023, 10:31

Фото: сайт Кремля

Военный ресурс Украины практически исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада. 
 
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#помощь
#техника
#итоги
#министр
#всу
#путин
#шойгу
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Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал
Путин: Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал
15 августа 2023, 10:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления.
Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. 

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты. Западные страны тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима, такими действиями они увеличивают продолжительность конфликта, отметил президент. 

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Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
Подоляк: Украине нужны системы ПРО и ПВО, а не мирные переговоры
15 августа 2023, 09:53

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.
Противоракетные системы и ПВО помогут закрыть небо и сделать его безопасным, заявил Подоляк. Он также добавил, что Киеву не нужны переговоры. 

«Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об умиротворении/переговорах», - заявил Подоляк.
Ранее, канцлер ФРГ Шольц призвал стороны конфликта к дипломатическому урегулированию по Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров, прошедших в Саудовской Аравии в начале августа, куда Россия приглашена не была.  

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Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей
Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения
15 августа 2023, 09:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что Связи России и Северной Кореи будут укрепляться. Он также сообщил о готовности сотрудничать со страной и развивать двусторонние отношения в интересах безопасности и стабильности на Корейском полуострове и регионе. 

Путин также пожелал лидеру КНДР крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны счастья и благополучия.

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#путин
#рф
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Кеннеди-младший: США вложили в «майдан» $5 млрд
Кеннеди-младший заявил, что США профинансировали протесты на Майдане на $5 млрд
15 августа 2023, 08:04

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом он сообщил журналисту Такеру Карлсону, который опубликовал интервью в социальной сети Х.
Политик пояснил, что руководство США не сообщало американцам о финансировании протестов, однако известно, что агентство Штатов по международному развитию, вложило в Майдан пять миллиардов долларов.  

Кандидат в президенты США заявил, что за несколько недель до того, как на Украине совершился переворот, Виктория Нуланд, которая в 2013-2014 годах занимала должность помощника госсекретаря США, проводила секретные переговоры с послом страны. Именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины», подчеркнул политик.  

Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.  

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#жители
#переговоры
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Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия
15 августа 2023, 06:31

Фото: iStock.com/SeventyFour

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший утверждает, что Америка создавала на Украине лаборатории для исследований в области биологического оружия.
«Мы имеем биолаборатории в Украине, где занимаемся разработкой биологического оружия, применяя передовые технологии, такие как CRISPR и другие методы генной инженерии, недоступные ранее», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего.
Он также добавил, что начиная с 2001 года, США активно финансировали проекты в области биооружия, но из-за опасений нарушения Женевской конвенции перевели контроль за биобезопасностью под юрисдикцию министерства здравоохранения.

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#технологии
#проекты
#нарушения
#минобороны
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Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов-2020
15 августа 2023, 06:25

Фото: сайт Кремля

В Джорджии, США, большое жюри представило обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа и нескольких лиц из его окружения по поводу предполагаемых манипуляций с выборами 2020 года.
Как передает РИА Новости, экс-президенту предъявлены обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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