Шойгу: Запад использует ВСУ для отработки вариантов ведения военных действий

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада.
Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.
Ранее министр обороны РФ заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.
Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада.
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Ранее министр обороны РФ заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.
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Екатерина Коршунова