Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает от возможного назначения Рустема Умерова главой военного ведомства Украины «пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов» в Киеве. Об этом сообщает «Первый канал».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение. По словам Рогова, Умеров был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который был подконтролен американским спецслужбам.
Читайте также:
Рогов: спецслужбы США давно завербовали нового министра обороны Украины Умерова
В МИД России прокомментировали отставку Резникова
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова
Екатерина Коршунова