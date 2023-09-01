Шойгу: Зерновая сделка будет продлена при выполнении российских условий

Фото: сайт Кремля
Россия готова продлить зерновую сделку, если будут выполненные данные ей обещания. Об этом на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министра обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, Россия приложила к зерновой сделке немало усилий.
Он также не упустил возможность поздравить Фидана в рамках встречи с новым назначением, отметив, что на прошлой должности он смог сделать много нужного и полезного для обеих стран, а также для всего мира.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что как только Запад выполнит все обещания, Россия «в тот же день, в тот же час» вернётся к зерновой сделке.
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«Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», - отметил Шойгу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что как только Запад выполнит все обещания, Россия «в тот же день, в тот же час» вернётся к зерновой сделке.
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Элина Позднякова