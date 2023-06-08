Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС

Фото: Сайт Кремля
Олаф Шольц назвал условие для членства Украины в Евросоюзе
Украина сможет присоединиться к ЕС только в тот момент, когда будет соответствовать всем критериям приема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Corriere della Sera.
По его словам, что страна «входит в европейскую семью», в связи с этим, европейские государства нацелены поддерживать Украину в идее вступить в ЕС.
Он также рассказал, что в настоящий момент ЕС следует решить некоторые задачи, чтобы появилась возможность принять новые государства. Согласно его прогнозам, Евросоюзу стоит готовиться к тому, что нужно будет еще долгое время поддерживать Украину.
Ранее «Радио1» сообщало, что в США заявили о превращении Украины в «скотобойню».
По его словам, что страна «входит в европейскую семью», в связи с этим, европейские государства нацелены поддерживать Украину в идее вступить в ЕС.
«Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям», - отметил Шольц.
Он также рассказал, что в настоящий момент ЕС следует решить некоторые задачи, чтобы появилась возможность принять новые государства. Согласно его прогнозам, Евросоюзу стоит готовиться к тому, что нужно будет еще долгое время поддерживать Украину.
Ранее «Радио1» сообщало, что в США заявили о превращении Украины в «скотобойню».
Татьяна Лаврова