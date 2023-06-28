Шольц не видит опасности в размещении «Вагнера» в Белоруссии

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Канцлер ФРГ Шольц: опасности для НАТО из-за перемещения бойцов «Вагнера» в Белоруссию нет
«Мы с большой озабоченностью следим за этой ситуацией, но также уверены в нашей способности обеспечить защиту нашей территории. Обязательство защищать каждую часть территории НАТО в случае агрессии распространяется на всех членов альянса. На данный момент я не ожидаю каких-либо изменений в ситуации», — цитирует главу немецкого правительства РИА Новости.
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