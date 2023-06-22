Шольц оценил перспективы вступления Украины в НАТО

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Канцлер ФРГ Шольц заявил о признании Украиной отсутствия перспектив вступления в НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Киева уже осознали то, что у Украины нет шансов вступить в НАТО. Об этом сообщает портал ZDF.
По его словам, украинское правительство само заявило о том, что пока Украина находится в конфликте с РФ, страна не сможет присоединиться к альянсу. Шольц также обратил внимание на то, что в настоящее время приоритетом является укрепление военной мощи Украины и ее боеспособности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что внешнеполитическое ведомство Британии выступило с одобрением идеи облегченного вступления Украины в НАТО.
По его словам, украинское правительство само заявило о том, что пока Украина находится в конфликте с РФ, страна не сможет присоединиться к альянсу. Шольц также обратил внимание на то, что в настоящее время приоритетом является укрепление военной мощи Украины и ее боеспособности.
Анастасия Крестьянова