Шольц откровенно высказался об изъятии российских активов

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Олаф Шольц заявил, что изъять российские активы будет крайне сложно
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался об изъятии российских активов в пользу Украины, сообщает «РИА Новости».
«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», - прокомментировал ситуацию Шольц.
Канцлер добавил, что главы Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и найти путь его разрешения.
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«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», - прокомментировал ситуацию Шольц.
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Евгения Парфентьева