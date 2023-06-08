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Канцлер ФРГ Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине, потому как не известно, когда закончится конфликт
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине, об этом он рассказал в интервью, опубликованном миланской газетой Corriere della Sera.
По его словам, у президента России Владимира Путина есть возможность завершить украинский конфликт немедленно, прекратив ведение боевых действий и выведя российские войска. Шольц предположил, что за такими действиями российского лидера могут последовать переговоры об установлении мира между Россией и Украиной. Он отметил, что Киев давно предлагает такой путь решения кризиса. Однако, как заявил канцлер, Москва продолжает отстаивать империалистические требования и когда закончится вооруженный конфликт сказать сложно.
Шольц также добавил, что Германии нужно готовиться к тому, что помогать Украине придется долго. Он добавил, что ФРГ и другие союзники Киева выступают за справедливый мир и прекращение конфликта. Он также назвал Украину европейской семьей и выразил решимость в оказании поддержки Киеву для его вступления в ЕС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц заявил о новом измерении конфликта из-за разрушения Каховской ГЭС.
По его словам, у президента России Владимира Путина есть возможность завершить украинский конфликт немедленно, прекратив ведение боевых действий и выведя российские войска. Шольц предположил, что за такими действиями российского лидера могут последовать переговоры об установлении мира между Россией и Украиной. Он отметил, что Киев давно предлагает такой путь решения кризиса. Однако, как заявил канцлер, Москва продолжает отстаивать империалистические требования и когда закончится вооруженный конфликт сказать сложно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц заявил о новом измерении конфликта из-за разрушения Каховской ГЭС.
Анастасия Крестьянова