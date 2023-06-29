Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Олаф Шольц заявил, что ЕС обсудит на саммите поддержку Украины из-за возможного затягивания конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в рамках саммита Евросоюза будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины из-за возможного затягивания противостояния. Об этом он рассказал в преддверии встречи глав государств, которая должна состояться в Брюсселе.
По его словам, государствам необходимо договориться о том, что они будут долго оказывать финансовую и гуманитарную поддержку украинской стороне.
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«Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это может продлиться долго», - подчеркнул Шольц.
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Татьяна Лаврова