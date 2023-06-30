Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС для передачи Киеву

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Олаф Шольц заявил о необходимости увеличения производства боеприпасов
«Мы интенсивно совещались о том, как в дальнейшем усиливать роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство оборонной индустрии. В особенности это касается производства боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Шольц.
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