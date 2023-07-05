Шольц сократит выплаты малоимущим немцам ради расходов на оборону

Фото: РИА Новости/Стрингер
В Германии многие малоимущие семьи перестанут получать пособия из федерального бюджета в 2024 году. Об этом в рамках обсуждения проекта бюджета на следующий год заявил канцлер Германии Олаф Шольц, поддержав сокращение социальных.
Уточняется, что при этом будут увеличены затраты на немецкую оборону. По его словам, подобное решение принято для укрепления безопасности страны. Он также объяснил, что большая часть оборонного бюджета Германии уходит на поддержку Киева.
В этом году дополнительные выплаты получают семьи с двумя детьми, а также те, чей доход не превышает 450 тысяч евро в год. Уже в следующем году пособия будут положены только семьям с доходом менее 300 тысяч евро в год.
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В этом году дополнительные выплаты получают семьи с двумя детьми, а также те, чей доход не превышает 450 тысяч евро в год. Уже в следующем году пособия будут положены только семьям с доходом менее 300 тысяч евро в год.
«Это очень, очень много. Вполне разумно, что перераспределение бюджета обсуждается дальше», - заключил Шольц.
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Элина Позднякова