Шольц: Украине нужно не членство в НАТО, а гарантии безопасности

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Шольц призвал западные страны и США побыстрее принять решение о гарантиях безопасности для Украины.
«Нужен конкретный разговор о гарантиях безопасности. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не согласимся на навязанный мир», - заявил Шольц.
По его словам, окончание конфликта возможно только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
Ранее стало известно, что администрация США планирует предложить Украине модель безопасности, похожую на Израильскую. Израилю США предоставили 10-летнюю гарантию безопасности, однако, для Украины намерены разработать гораздо более краткосрочную модель. Это совсем не те гарантии, на которые рассчитывает Владимир Зеленский.