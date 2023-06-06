Шольц заявил о новом измерении конфликта из-за разрушения Каховской ГЭС

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По его словам, именно Россия виновата в том, что произошло в Новой Каховке. Кроме того, он подчеркнул, что якобы произошедшее соответствует тому, как президент России Владимир Путин «ведет эту войну».
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина выступила с призывом из-за Каховской ГЭС.