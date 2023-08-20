Шольц: Германия не хочет войны между Россией и НАТО

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн 18 августа заявила, что нужно как можно скорее передать Украине крылатые ракеты Taurus. Отвечая на вопрос, почему это до сих пор не сделано, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но совсем не хочет войны между НАТО и Россией.
В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых граждан, Шольц отметил, что Германия должна помогать Киеву и активно это делает. Однако, по его словам, Берлин тщательно взвешивает каждое решение по оказанию той или иной помощи, а также обсуждает эти решения со своими союзниками.
Главным спорным пунктом поставок систем Taurus Киеву является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До нынешнего времени Германия принципиально не поставляла Украине вооружений, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. В немецком экспертном сообществе обсуждается вопрос возможности перепрограммирования ракет таким образом, чтобы ограничит их дальность.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений киевскому режиму. Глава российского МД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законными целями для России.
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Главным спорным пунктом поставок систем Taurus Киеву является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До нынешнего времени Германия принципиально не поставляла Украине вооружений, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. В немецком экспертном сообществе обсуждается вопрос возможности перепрограммирования ракет таким образом, чтобы ограничит их дальность.
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Александр Бойцов