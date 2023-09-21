Шольц и Зеленский встретились на полях ГА ООН

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта.
«Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
В ходе встречи оба политика призвали возобновить зерновую сделку и проинформировали о начале переговоров по вопросам гарантий безопасности по отношению к Украине.
Читайте также:
Сенатор Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи
Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН
Диана Аванесян