Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецких военных нет и не будет в конфликте на территории Украины. Об этом пишет Augsburger Allgemeine.
Немецкий лидер добавил, что старается не допустить вмешательства ФРГ в украинский конфликт.
«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — подчеркнул Шольц.
При этом он отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев и поставлять вооружения ВСУ, что является нарушением табу страны, так как ФРГ в последние десятилетия не поставляла оружие в зоны конфликтов за редким исключением. По словам канцлера, немецкая сторона продолжит следить за действиями союзников, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО с РФ.
Читайте также:
В США одобрили поставку HIMARS Австралии
Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — подчеркнул Шольц.
Читайте также:
В США одобрили поставку HIMARS Австралии
Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
Диана Аванесян