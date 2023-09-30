Шольц предложил ввести новые меры в отношении беженцев

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Евросоюза, а также регистрировать всех мигрантов, пересекающих страны. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland, говоря об увеличившемся потоке беженцев в Германию.
Именно по этой причине канцлер Германии призвал усилить контроль на границах. Он заявил, что поддерживает те дополнительные меры, которые уже были введены в ряде стран, например, в Австрии и Чехии.
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Анастасия Чинкова