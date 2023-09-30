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Шольц предложил ввести новые меры в отношении беженцев

Шольц призвал усилить меры контроля на границах Евросоюза
30 сентября 2023, 14:58
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Евросоюза, а также регистрировать всех мигрантов, пересекающих страны. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland, говоря об увеличившемся потоке беженцев в Германию.

По словам Шольца, количество беженцев, пытающихся пересечь границу с Германией, сильно увеличилось. При этом, у большинства из них нет регистрации о пересечении других стран Евросоюза, в которых практически все из них побывали до приезда в ФРГ.

Именно по этой причине канцлер Германии призвал усилить контроль на границах. Он заявил, что поддерживает те дополнительные меры, которые уже были введены в ряде стран, например, в Австрии и Чехии.

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#евросоюз
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#меры
#олаф
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Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта рассказал об ответственности США за ситуацию на Украине
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта: США несут ответственность за Украину
30 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США, являясь лидером НАТО и сверхдержавой, ответственна за ситуацию на Украине. Об этом в интервью изданию Nikkei Asia заявил президент Восточного Тимора, нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта.
Он отметил, что США частично несут ответственность за ситуацию, которая разворачивается на Украине. В тот момент, когда США начали поддерживать Украину, к ним присоединились и европейские государства.

Кроме того, эксперт выразил опасения о начале применения государствами ядерного вооружения.

В завершение Рамуш-Орта заявил, что США для того, чтобы показать своё лидерство, должны прекратить использовать Тайвань для нанесения удара Пекину.

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#украина
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#нато
#правительство
#лидерство
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Губернатор Херсонской области Сальдо раскрыл, сколько на него предпринималось покушений
Сальдо заявил, что было предпринято несколько попыток покушения на него
30 сентября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, что в отношении него была предпринята не одна попытка покушения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Таврия».
Он отметил, что большая часть покушений не была завершена успешно. Однако были случаи, когда от таких террористических актов погибали мирные жители, некоторые из них также получили ранения.

Сальдо поблагодарил жителей Херсонской области за своевременное предупреждение о готовящихся актах, а также о найденных взрывчатых веществах.

При этом, одна из предпринятых попыток всё же принесла нужные результаты террористам. В августе 2022 года Сальдо попал в больницу после отравления боевым отравляющим веществом. В течение двух недель он находился в коме.

Сальдо добавил, что в планировании этого покушения принимал участие человек, с которым он был давно знаком, и имел доверительные отношения.

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#украина
#херсонская область
#владимир сальдо
#покушение
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Донецку и Луганску предложили присвоить звание «Город-герой СВО»
ЛДПР предложила присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой СВО»
30 сентября 2023, 13:03

Фото: iStock/Derek Brumby

Фракция ЛДПР выступила за присвоение городам Донецку и Луганску здания «Город-герой специальной военной операции». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что города заслуживают этого почётного звания, поскольку их жители не были сломлены и остались верны России. 

Ранее депутаты ЛДПР выступили за учреждение звания «Город-герой специальной военной операции». Соответствующий законопроект направлен в Госдуму.

Напомним, что 23 сентября Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики. А на должность главы ЛНР депутатами Народного Совета был избран Леонид Пасечник.

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#днр
#лнр
#город
#герой
#лдпр
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В Армении могут отключить трансляцию российских телеканалов
30 сентября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/alexis84

Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги, передает «Вестник Кавказа».

«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.

Пока решение о прерывании показа российских телеканалов в стране еще не принято. Но такой вопрос обсуждался на пленарных заседаниях парламента Армении. Сейчас в республике транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

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#россия
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#мир
#армения
#телевидение
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Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
Алексеенко: Россия вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
30 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/macky_ch

Россия уже на данном этапе вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет существования региона в её составе. Об этом РИА Новости сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину вступления в состав РФ.

Алексеенко отметил, что в Херсонской области со времён СССР не было такого масштабного строительства школ, детский садов, объектов городской инфраструктуры, включая автодороги и коммунальные системы.

Также глава правительства региона подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря программе социально-экономического развития, которую разработали на несколько лет вперёд по поручению президента Владимира Путина. 

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#херсонская область
#развитие
#строительство
#владимир путин
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Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой
30 сентября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/rarrarorro

Временная приостановка работы американского правительства (шатдаун, англ. shutdown - ред.) из-за разногласий по поводу бюджета приведет Украину к неминуемой катастрофе и отдаст победу России. Об этом заявил финансист Билл Браудер.
Являющийся давним и последовательным критиком Кремля, аналитик в своем материале для издания Newsweek отметил, что закрытие правительства США даже на короткое время повлияет почти  на все: от американских внутренних служб до поставок вооружений на Украину, которые могут замедлиться или вовсе остановиться. Эта ситуация отдаст победу Путину, заявил финансист.

Во избежание шатдауна американский Конгресс должен принять полноценный или хотя бы краткосрочный бюджет страны до окончания текущего финансового года, который заканчивается уже завтра, 1 октября. Президент США Джо Байден признался, что не знает, как предотвратить остановку работы правительства.

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#сша
#закрытие
#президент
#бюджет
#страны
#джо
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СВС: Украинский нацист Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады
30 сентября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Ветеран дивизии СС «Галиция» («Галичина») Ярослав Хунка (Гунько) скрывается после скандала, вызванного его появлением в канадском парламенте и овацией, которую устроили ему депутаты. Вместе с ним стараются не появляться в людных местах и члены его семьи.
Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан. Собеседница тележурналистов рассказала, что не знала о нацистском прошлом Хунки. А его семью не уведомили о том, что канадские власти планируют устроить ему такой прием в зале заседаний. По словам Бонанфан, Хунка думал, что встретится с Зеленским в уединенной комнате. Теперь из-за поднявшейся шумихи он и его семья избегают появляться на людях.

«Боятся показать лица», — сказала Барб Бонанфан.

На прошлой неделе разразился настоящий международный скандал из-за приглашения в парламент Канады в честь визита Зеленского 98-летнего ветерана-эсэсовца из дивизии «Галичина», известной убийствами мирных жителей и массовыми казнями поляков, евреев и русских, а также теплого приема и аплодисментов, которыми его встретили депутаты. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку. Российский МИД направил канадским властям ноту, потребовав разъяснений по поводу чествования нациста. В Польше подняли вопрос об экстрадиции Хунки из-за возможных военных преступлений. Извинился даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, хотя сделал это далеко не сразу и с явной неохотой.

Сам Хунка сначала заявлял, что из-за разразившегося скандала уедет к друзьям в Южную Америку. А пока что он просто прячется вместе со своей семьей.

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#депутаты
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#скандал
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#министр
#парламент
#польша
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В Абхазии допускают присоединение республики к Союзному государству
30 сентября 2023, 09:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Участие Абхазии в Союзном государстве России вполне возможно, но для этого нужно устанавливать доверительные отношения с Минском. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что для установления между государствами политических взаимоотношений должен существовать интерес с обеих сторон. Шамба считает, что такой интерес в двух государствах существует, но начать следует с экономического сотрудничества. Секретарь Совбеза отметил, что в настоящее время в Абхазии уже обсуждаются некоторые белорусские проекты, равно как и проекты Абхазии — в Белоруссии.

Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухуми с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

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#белоруссия
#проекты
#лидер
#александр лукашенко
#президент
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Алиев: Около двух тысяч вынужденных переселенцев вернулись в Нагорный Карабах
30 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что к настоящему времени в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись около двух тысяч вынужденных переселенцев. К концу нынешнего года их число составит примерно 5,5 тысячи человек.
По словам азербайджанского лидера, сейчас образовалась целая очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города Азербайджана Сумгаита, из Гянджи. Идут из городов в села, где жили поколениями. По официальным данным, за годы армяно-азербайджанского конфликта беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона азербайджанцев.

Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад. В мае 2023 года на переговорах с США премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Карабах является частью Азербайджана. 19 сентября нынешнего года Азербайджан начал военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. После соглашения о прекращении огня, достигнутого при помощи российских миротворцев, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил  свою территориальную целостность.

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