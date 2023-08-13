Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Для завершения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. С таким заявлением в интервью телеканалу ZDF выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа переговоры стали первым шагом к решению проблемы. Напомним, что Россия, непосредственная участница конфликта, не была приглашена на эту встречу.
Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, обсуждение конфликта между Россией и Украиной без участия одной из сторон – это абсурд и нонсенс.
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Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.
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Анастасия Чинкова