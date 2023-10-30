Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко заявил, что западная пропаганда готовится переложить ответственность на РФ в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса. Об этом Громыко сообщил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.