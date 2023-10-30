Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену

Фото: сайт Кремля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что смерть гражданки Германии Шани Лук в плену палестинского движения ХАМАС доказывает его варварство. Об этом Шольц сообщил телеканалу Welt.
Шольц подчеркнул, что исламистское движение должно понести ответственность за это преступление.
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с ее участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков. В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом.
Ранее мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки.
Читайте также:
Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки
Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал
Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с ее участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков. В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом.
Читайте также:
Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки
Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал
Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии
Екатерина Коршунова