Шольц раскрыл, чем вызваны проблемы в экономике Германии. 

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Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. ОБ этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передаёт Bloomberg.
Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.
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Екатерина Шмакова