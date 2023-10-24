Шольц раскрыл общий объём помощи Украине с начала СВО

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С начала СВО Германия выделила Украине 24 млрд евро. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе германо-украинского экономического форума.
По словам политика, Германия сдерживает своё обещание об оказании помощи Украине «столько, сколько потребуется».
Шольц отметил, что в рамках зимнего пакета Германия приготовила ещё 1,4 млрд евро на противовоздушную оборону (ПВО). Также в этот пакет военной помощи входят три самоходные установки Gepard.
Ранее издание Bild сообщало, что у Германии недостаточно средств для оказания финансовой помощи Украине. В проекте бюджета не хватает нескольких миллиардов евро. Подробнее читайте об это в материале «Радио 1».
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Шольц отметил, что в рамках зимнего пакета Германия приготовила ещё 1,4 млрд евро на противовоздушную оборону (ПВО). Также в этот пакет военной помощи входят три самоходные установки Gepard.
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Анастасия Чинкова