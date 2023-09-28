Шольц считает, что Казахстан поможет Германии снизить зависимость от России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Уменьшить зависимость Берлина планируется путём расширения доставки казахстанской сырой нефти. Шольц выразил надежду, что Германия найдёт помощь в этом вопросе.
Канцлер поблагодарил казахстанские власти за содействие ЕС в соблюдении санкций против России. Со слов Шольца, Астана принимает необходимые меры, чтобы противодействовать обходу ограничений.
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Уменьшить зависимость Берлина планируется путём расширения доставки казахстанской сырой нефти. Шольц выразил надежду, что Германия найдёт помощь в этом вопросе.
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Мария Фирсова