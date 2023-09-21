Радио1
Главная / Новости / Политика/ Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

Шольц: Президент РФ хочет осуществить план по завоеванию Украины
21 сентября 2023, 11:08
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о российском лидере Владимире Путине в рамках своего выступления в ООН. Об этом сообщает издание Die Welt.
«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», - отметил Шольц.

По его мнению, Путину необходимо выполнить все требования Генеральной Ассамблеи ООН, которые предполагают вывод ВС РФ.


Напомним, российская сторона начала СВО на территории Украины еще 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин уточнял, что цель операции –защита граждан, которые столкнулись с издевательствами и геноцидом со стороны украинских властей.

Читайте также:

Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Журналист Уотерс: Зеленский использовал проблему климата ради поддержки Запада

Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не довел до катастрофы
#владимир путин
#оон
#сво
#вс рф
#шольц
Читайте нас в
В США назвали Украину лабораторией для военных
Мара Карлин: Украина стала лабораторией по изучению военных инноваций
21 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина превратилась в лабораторию для военных специалистов. Об этом заявила помощник министра обороны США Мара Карлин в рамках своего выступления в Университете Рональда Рейгана.
По ее словам, многие детали становятся известными в тот момент, когда начинаются бои. 

«Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», - уточнила Карлин. 

Она также выразила уверенность в том, что в противостоянии на территории Украины ведется отработка использования технологий искусственного интеллекта.

Напомним, украинские войска на протяжении нескольких месяцев осуществляют контрнаступательные операции. Командование ВСУ бросает в бой те бригады, которые прошли подготовку в странах НАТО. Также они вооружены произведенной на Западе техникой. 

Читайте также:

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
 
#украина
#заявление
#лаборатория
#всу
Читайте нас в
Российские власти подтвердили трудности с выплатой пенсий за рубежом
21 сентября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/dobok

Продолжающиеся санкции против российской банковской системы приводят к проблемам при получении пенсий граждан России, проживающих за рубежом. Например, в Израиле пенсионерам предлагают ехать за выплатой на Родину.
Банки-корреспонденты удерживают пенсионные средства, которые Социальный фонд переводит за рубеж, чтобы проживающие там пожилые люди смогли получить полагающуюся им по закону выплату, передает «РБК». Одной из крупнейших стран по числу проживающих российских пенсионеров является Израиль. Там их насчитывается 52,5 тысячи человек.

Российско-израильское соглашение оговаривает, что выплаты российским пенсионерам, живущим в Израиле, производятся в долларах США. Израиль как государство не присоединялся к антироссийским санкциям Запада, но на практике местные банки соблюдают ограничения. В случае невозможности перевода пенсии за границу из-за санкций выплаты приостанавливаются. Но после того, как гражданин напишет в Социальный фонд заявление с указанием новых реквизитов в российском или зарубежном банке, пенсия снова начинает ему перечисляться, включая доплату за пропущенное время.

Читайте также:

В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами

Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года

В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии

#сша
#пенсии
#израиль
#соглашение
#банки
#выплаты
#фонд
#ограничения
#пенсия
#заявление
#государство
Читайте нас в
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха
21 сентября 2023, 10:47

Фото: istock / ffikretow

Делегация армянского населения Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в город Евлах. Информацию передает агентство Trend.
Как сообщает издание, армянские представители Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.

Ранее администрация президента Азербайджана заявила, что на встрече будут подниматься вопросы реинтеграции армянского населения. Ильхам Алиев заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечены.

Напомним, что, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления конституционного строя. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Нагорного Карабаха войск Армении, а также роспуск властей в Степанакерте. Армения заявляет об отсутствии армянских подразделений в Карабахе еще с 2021 года и называет происходящее агрессивными действиями Баку.

Читайте также: 

«Грапарак»: Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

#армения
#минобороны
#азербайджан
Читайте нас в
Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам
21 сентября 2023, 10:27

Фото: istock / CreativePhotoCorner

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок неоднозначно высказалась о России во время беседы с немецкими журналистами. Информацию передает издание Die Welt.
Анналена Бербок заявила, что война с Россией нужна, чтобы подать сигнал другим странам. Сигнал о том, что устав ООН будет соблюдаться. 

«Война с Россией - это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире», — заявила глава МИД Германии.
Ранее глава МИД Германии высказывалась в сторону председателя КНР Си Цзиньпиня. Бербок назвала его диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией. В связи с этим, Пекин выражает протест Берлину.

Читайте также: 

Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Focus: Отказ Шольца пожать руку Лаврову — проявление слабости

СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной

#россия
#мид
#фрг
#оон
Читайте нас в
«Грапарак»: Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку
21 сентября 2023, 09:58

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с соратниками на фоне событий в Карабахе заявил, что не собирается подавать в отставку. Информацию сообщает газета «Hraparak», ссылаясь на свои источники.

По словам издания, во время протестов граждан на  площади Республики в Ереване требовали отставки премьер-министра, Никол Пашинян собрал группу представителей партии «Гражданский договор» и дал им понять, что ни при каких обстоятельствах он не отдаст власть. 

В статье утверждается, что, возможно, поэтому полиция применяла силу и светошумовые гранаты против выступающих на площади.

Напомним, что Министерство обороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 военные действий в Нагорном Карабахе были приостановлены. 

Читайте также: 

Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

#полиция
#военные
#договор
Читайте нас в
Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
21 сентября 2023, 09:40

Фото: istock / MaYcaL

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита по проблемам климата выступил с речью, которая критикует человечество, неспособное добиться прогресса в борьбе с изменением общемировой температуры. Гутерриш назвал задачу по решению проблем с климатом неотложной. Информацию передает ABC News.

«Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — высказался Гутерриш во время выступления.
Генсек ООН также добавил, что если мир не будет предпринимать никаких действий, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».

 В ходе нынешней сессии ГА ООН участники обсуждают, кроме украинского вопроса, проблемы в области безопасности и проблему глобального потепления.

Читайте также:

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»

#изменения
#температура
#борьба
#оон
Читайте нас в
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
21 сентября 2023, 09:23

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине возвращение границ страны к состоянию 1991 года. Он предложил Украине войти в состав РФ в качестве нового округа.

Такое предложение поступило после выступления Владимира Зеленского в Совбезе ООН. Напомним, Владимир Зеленский озвучил мирный план Украины, а именно вывод войск со всей территории Украины в рамках границ 1991 года и полный возврат контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Рогов также заявил, что президент Украины не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. 

«Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — заключил Рогов.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить, в противном случае его действия приведут к катастрофе. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Читайте также: 

Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер

Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

#президент
#оон
#владимир зеленский
#владимир рогов
#рф
Читайте нас в
Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
21 сентября 2023, 08:39

Фото: istock / Gerasimov174

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман о возможном появлении ядерного оружия, если аналогичное появится в Иране. В интервью Fox News он заявил, что Саудовской Аравии придется пойти на такой шаг по соображениям безопасности для уравновешивания сил.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — заявил принц.
Принц также сказал, что к стране, использовавшей ядерную бомбу, все станут враждебны, так как мир не сможет принять «еще одну Хиросиму». Мухаммед бен Салман добавил, что если погибнут сто тысяч человек, это будет означать, что атаковавшая страна развяжет войну со всем миром.

Отмечается, что несмотря на соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия Саудовской Аравией, Эр-Рияд в 2011 году сменил свою позицию, заявив, что стране придется создать ядерную бомбу, если соседние страны обзаведутся ядерным вооружением. 

Читайте также: 

«Ядерный шантаж». В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

США провоцируют ядерный конфликт на Украине

«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины


#страны
#человек
#иран
#ядерное оружие
Читайте нас в
МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер
21 сентября 2023, 07:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что учения, которые проводит Североатлантический альянс носят все более агрессивный и провокационный характер. В последнее время они регулярно проводятся вблизи границ России.
Представители НАТО не скрывают, что их целью является отработка мер по отражению атаки России, которая может последовать из=за маневров войск альянса неподалеку от российских рубежей, передает РИА Новости. Например, в запланированных на весну 2024 года учениях Steadfast Defender примут участие около 40 тысяч военных из нескольких европейских стран. Также планируется переброска американских войск и техники.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что количество солдат, участвующих в маневрах НАТО с каждым годом становится все больше. Если раньше речь шла о каком-то гипотетическом противнике, то теперь военачальники стран блока прямо называют своим неприятелем Россию. На словах соглашаясь с мирными инициативами, предлагаемыми Москвой, на деле демонстративно потрясают оружием прямо у российского порога, заключили в МИД РФ.

Читайте также:

Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО

МИД РФ назвал учения НАТО подготовкой к столкновению с Россией

Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО

#мид
#мид рф
#нато
#солдат
#учения
Читайте нас в
Достижения.рф