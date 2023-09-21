Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о российском лидере Владимире Путине в рамках своего выступления в ООН. Об этом сообщает издание Die Welt.
«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», - отметил Шольц.
По его мнению, Путину необходимо выполнить все требования Генеральной Ассамблеи ООН, которые предполагают вывод ВС РФ.
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Татьяна Лаврова