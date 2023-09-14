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Военная поддержка Украины имеет для Германии практически такое же значение, как участие в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после Второй мировой войны применил свои вооруженные силы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц вспомнил, что одним из первых решений, которое ему пришлось принимать, было немецкое участие в «миротворческой миссии» в Югославии, когда, исходя из его логики, самолеты НАТО сбрасывали бомбы на мирных жителей, чтобы прекратить убийства и установить мир в регионе. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей, в том числе 89 детей. Если Шольц видит в тех событиях аналогию с ситуацией на Украине, то не приходится удивляться, что он добивается мира, накачивая оружием киевский режим.
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Александр Бойцов