Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине

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Германия и дальше будет поддерживать Украину и поставлять вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако представитель европейского государства отказался прогнозировать, сколько продлятся боевые действия.
«Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», – отметил Шольц (цитата по ТАСС).Читайте также:
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Екатерина Шмакова