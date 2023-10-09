Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом, заявил, что выступает против вступления Киева в НАТО, об этом The New Yorker сообщили четыре источника.
Отмечается, что такое заявление Шольц сделал перед саммитом НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года.
Канцлер ФРГ также выступил против «упрощенной» процедуры вступления Киева в Североатлантический альянс, которая подразумевала обход для Украины плана действий, необходимых к выполнению для всех будущих членов НАТО.
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«Шольц четко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита), которое бы включало конкретное «приглашение» для Украины в НАТО», - прокомментировал ситуацию один из источников издания.
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Евгения Парфентьева