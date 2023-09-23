Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом Шольц сообщил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.
Шольц подчеркнул, что количество прибывающих мигрантов сильно увеличилось. Он также не исключил возможность принятия дополнительных мер на границах, в том числе и на границе с Польшей.
Шольц пояснил, что «если человек прибывает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», вместо покупки визы.
Напомним, ранее исследователь Уриэль Араужо в материале для InfoBRICS завил, что Польша провоцирует ссору с ФРГ, чтобы реализовать собственные геополитические амбиции на территории Европы.
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Шольц пояснил, что «если человек прибывает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», вместо покупки визы.
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Екатерина Коршунова