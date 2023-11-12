Шольц заявил, что готов к диалогу с Путиным

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к будущему диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с газетой Heilbronner Stimme.
Он отметил, что в нынешней ситуации необходим постоянный контакт, как это было в прошлом году, поэтому подобные диалоги возобновятся и в будущем.
Также Шольц добавил, что перед проведением переговоров между Россией и Украиной, первая сторона должна сделать важный шаг, а именно, вывести всех своих военных с украинской территории. Однако, по словам канцлера ФРГ, Путин в настоящее время не готов к этому.
В начале октября Олаф Шольц, общаясь с американским президентом Джо Байденом, сообщил, что выступает против вступления Украины в НАТО.
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Также Шольц добавил, что перед проведением переговоров между Россией и Украиной, первая сторона должна сделать важный шаг, а именно, вывести всех своих военных с украинской территории. Однако, по словам канцлера ФРГ, Путин в настоящее время не готов к этому.
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Анастасия Чинкова