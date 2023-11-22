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Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО на Украине во время саммита G20

22 ноября 2023, 22:25
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась», - прокомментировал ситуацию Шольц.

По словам немецкого политика, Германия выступает за справедливый мир на Украине, который будет основан на уставе ООН. При этом, он также отметил, что большинство членов Евросоюза намерены продолжать помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется.

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#шольц
#владимир путин
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«Играет, а не работает»: Украинский генерал объяснил, что не так с Зеленским
Генерал Кривонос: Владимир Зеленский превратился в мем
22 ноября 2023, 22:02

Фото: Сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский играет в обязанности президента, а не исполняет их, а для западных стран он и вовсе превратился в мем, об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Отставной генерал также отметил, что всерьёз воспринимать Зеленского уже перестали даже его военные. При этом, украинское руководство не делает ровным счетом ничего, чтобы исправить сложившуюся в стране ситуацию. 

Ранее неназванный советник Владимира Зеленского заявил, что украинское руководство начало «воровать так, будто завтра не настанет».

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#владимир зеленский
#украина
#сво
#власть
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Путин подписал указ о новых положениях при получении гражданства РФ
22 ноября 2023, 21:34

Фото: iStock/JessAerons

Российский лидер Владимир Путин утвердил новые положения при порядке рассмотрения вопросов о приёме в гражданство РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь российского гражданства могут лишить за совершение террористические актов, преступления против государства, незаконный оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов. 

При этом, приобретённого гражданства РФ могут лишить за преступления, направленные против территориальной целости страны, дискредитацию ВС РФ, а также за участие в нежелательных иностранных научно-производственных объединениях.

В то же время, гражданства смогут лишить за публичные призывы к терроризму, покушение на жизнь представителей власти и организации мятежей, призванных привести к государственному перевороту.

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#владимир путин
#указ
#гражданство
#россия
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Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву
22 ноября 2023, 20:24

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перестанет помогать Украине, если ЕС не изменит свою политику в отношении Киева, об этом пишет издание Politico со ссылкой на попавшее к ним письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», - сообщается в письме Орбана Мишелю. 

По словам венгерского премьера, любые решения о дальнейшем спонсировании украинского конфликта должны быть оговорены на предстоящем саммите ЕС в декабре и одобрены коллегиально. 

Орбан также отметил, что Европейский совет не в состоянии самостоятельно принимать решение о введении новых санкций на Россию или вступлении Киева в Европейский союз.

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#венгрия
#украина
#виктор орбан
#евросоюз
#санкции
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Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного
22 ноября 2023, 20:12

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, это подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Напомним, ранее в Финляндии закрыли четыре КПП на границах с Россией. В полночь 18 ноября финские пограничники установили заграждения на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Также сообщалось, что эти ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Остальные же КПП должны были оставаться доступными.

Сегодня стало известно о решении финского правительства оставить лишь один КПП на границе с РФ открытым. Речь идёт о Раджа-Йоосеппи. Премьер-министр страны Петтери Орпо подтвердил, что этот пункт останется единственным способом пересечь финско-российскую границу.

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#рф
#премьер-министр
#финляндия
#граница
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Главы МИД ОДКБ согласовали общие подходы к безопасности Евразийского региона
22 ноября 2023, 19:23

Фото: iStock/iDymax

Главы МИД стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли и подписали ряд документов, в том числе об обеспечении безопасности Евразии, об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания организации в Минске.
«По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности», - прокомментировал ситуацию Алейник.

По его словам, члены ОДКБ согласовали порядка 20 документов, в числе которых заявление об обеспечении безопасности Евразийского региона, а также решение об обеспечении безопасности ОДКБ в информационной среде. 

Алейник также отметил, что в ходе заседания был принят и целый ряд документов, касающихся безопасности членов организации, которые обсудят на завтрашней сессии.

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#заявление
#безопасность
#документы
#мид
#белоруссия
#регион
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Воробьёв раскрыл важнейшую функцию партии «Единая Россия»
22 ноября 2023, 19:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и держит на контроле ключевые проекты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Красногорске на XXVIII Конференции Московского областного регионального отделения партии.
Участники подвели итоги работы в 2023 году, обсудили главные задачи на предстоящий период. Кроме того, было подписано соглашение с Донецким региональным отделением ЕР о реализации партийного проекта «Старший брат».
«Хотел бы поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за то, что держите темп, который позволяет нам добиваться результатов. Мы проводим много встреч, видим, что обратная связь бесценна. Надеюсь, что и дальше будем работать так же. Мы должны уметь решать любую проблему. Важно, что и в малом, и в большом нас поддерживает президент – это и капитальный ремонт школ, и строительство нового медицинского центра в Балашихе, и многое другое, что невозможно было бы без его решения», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что партия «Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и решает их вопросы, держит на контроле ключевые проекты, социально значимые стройки. 
 
Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов, благодаря слаженной командной работе региональное отделение в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из них – помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей.
«Лидерство «Единой России» – результат каждодневной работы нашей команды на всех уровнях. Жители видят позитивные изменения и доверяют партийцам дальнейшее развитие региона. Мы в очередной раз ощутили это высокое доверие на выборах губернатора Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев заручился поддержкой жителей и одержал убедительную победу», – сказал Брынцалов.
Что касается спецоперации, то региональное отделение партии провело уже более 23 тыс мероприятий гуманитарной направленности. 
«Вместе мы собрали и направили свыше 8 тыс тонн гуманитарной помощи. Также регулярно наши предложения поступают в рабочую группу по вопросам СВО под руководством секретаря Генсовета Андрея Турчака», – отметил Брынцалов.
Благодаря «Единой России» в Подмосковье в этом году приняты пять законодательных инициатив в поддержку участников СВО. Среди них – освобождение от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев. Расширены категории получателей выплаты для семей погибших.
 
На конференции было подписано соглашение о реализации партийного проекта «Старший брат». Его задача – социализация подростков из малообеспеченных и многодетных семей, организация досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни, наставничество. Проект стартовал в Жуковском в 2016 году и сейчас охватывает уже свыше 5 тыс детей в Подмосковье. Ежегодно проводится более 400 мероприятий, направленных на помощь и всестороннюю поддержку подопечным. 
 
С прошлого года в «Старшем брате» участвуют дети, отцы которых участвуют в СВО, а также свыше 300 ребят, временно эвакуированных в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Подростки занимаются единоборствами, посещают развлекательные центры, кинотеатры, музеи, градообразующие предприятия.
 
Исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР, заместитель секретаря Донецкого регионального отделения партии Кирилл Макаров отметил, что ДНР постарается сделать всё, чтобы проект развивался ещё более динамично.
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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
#андрей воробьёв
#игорь брынцалов
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«Молятся о быстрой смерти»: В ООН рассказали о ситуации в секторе Газа
Бахус: В секторе Газа молятся о мире или о быстрой смерти
22 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Ситуация в секторе Газа достигла невиданного ранее уровня жестокости, об этом сообщила заместитель генсека ООН по вопросам структуры «ООН-женщины» Сима Бахус на заседании Совбеза организации.
«Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире... если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она не находилась, были такие молитвы», - прокомментировала ситуацию Бахус. 

По её словам, уровень жестокости, который царит сейчас в анклаве, никогда ранее не видело человечество. Ежечасно в Газе умирают по две матери, а ежедневно почти по 200 женщин рожают без воды, анестезии и других необходимых условий. Кесарево сечение также приходится проводить практически в полевых условиях.

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#мир
#сектор газа
#роды
#палестина
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#израиль
#оон
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Сенатор Цеков: «Идеология России — это патриотизм и консервативные ценности»
22 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков поддержал предложение о закрепление в Конституции РФ официальной государственной идеологии.
Он отметил, что идеология Россия заключается в патриотизме и консерватизме.

«Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию РФ более чётких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим начали пару лет назад, надо продолжить её реформирование. Государственная идеология России — это патриотизм и консервативные ценности. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

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#россия
#ценности
#патриотизм
#конституция рф
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Путин: мы должны подумать о прекращении трагедии военных действий
22 ноября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме ВКС, назвал военные действия трагедией и призвал подумать, как ее прекратить.
«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал Путин.

Он также напомнил, что именно Украина пошла на прекращение диалога, выпустив закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией.

В 2024 году, после выборов президента, могут быть приняты новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что речь может идти о возможных переговорах по украинскому конфликту. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это возможно только при обоюдном решении сторон.

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