Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО на Украине во время саммита G20

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
«Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась», - прокомментировал ситуацию Шольц.
По словам немецкого политика, Германия выступает за справедливый мир на Украине, который будет основан на уставе ООН. При этом, он также отметил, что большинство членов Евросоюза намерены продолжать помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется.
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Евгения Парфентьева