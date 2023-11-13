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Лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о постоянном вмешательстве в молдавские выборы со стороны Брюсселя.
«Вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — фирменный почерк брюссельских чиновников в Молдове. К первому туру местных выборов в Кишинёв зачастили европейские политики. Все они публично выступали в поддержку Санду. Даже Урсула фон дер Ляйен приехала, неофициально поддержав партию Санду на выборах. Все их выступления сводились к тому, что ЕС — это деньги, голосуйте за проевропейских политиков, поддержите партию Санду и вы увидите эти деньги в ваших сёлах», — пояснил в беседе с RT Шор.
Кроме этого, он отметил превращении Молдавии в своеобразную колонию ЕС.
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