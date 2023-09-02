SHOT: Жену актёра Янина обманули мошенники, сообщившие ей о смерти мужа

Фото: iStock/Chainarong_Prasertthai
Жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.
Однако когда после обеда женщина позвонила в больницу, чтобы узнать, почему родным долго не отдают тело для похорон, выяснилось, что Алексей жив. После этого Дарья поехала в НИИ, где лично убедилась в этом.
В результате сама Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа, написав в социальных сетях, что 40-летний актёр «находится в коме, но он жив».
Напомним, что Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями.
На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).
Читайте также:
Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
Скончался актёр Алексей Янин, переживший в 2015 году тяжёлый инсульт
Скончалась актриса из сериала «Каменская» Людмила Мелешко
Однако когда после обеда женщина позвонила в больницу, чтобы узнать, почему родным долго не отдают тело для похорон, выяснилось, что Алексей жив. После этого Дарья поехала в НИИ, где лично убедилась в этом.
Напомним, что Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями.
На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).
Читайте также:
Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
Скончался актёр Алексей Янин, переживший в 2015 году тяжёлый инсульт
Скончалась актриса из сериала «Каменская» Людмила Мелешко
Артем Путинцев