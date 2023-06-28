Шойгу и глава Генштаба Ирана обсудили вопросы военного сотрудничества

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Минобороны РФ: Шойгу и глава Генштаба Ирана обсудили региональную безопасность и международную обстановку
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с начальником Генштаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери обсудил вопросы военного сотрудничества. Об этом сообщается в телеграмм-канале российского оборонного ведомства.
В ходе переговоров, было уделено внимание региональной безопасности и международной обстановке. Стороны заявили о взаимной заинтересованности в развитии контактов в оборонной сфере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой.
В ходе переговоров, было уделено внимание региональной безопасности и международной обстановке. Стороны заявили о взаимной заинтересованности в развитии контактов в оборонной сфере.
Анастасия Крестьянова