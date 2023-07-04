Шойгу и Мантуров рассмотрели вопросы выполнения оборонзаказа

Фото: сайт Кремля
На совместной коллегии Минобороны и Минпромторга РФ главы ведомств Сергей Шойгу и Денис Мантуров обсудили вопрос выполнения государственного оборонзаказа.
По результатам совещания, были разработаны мероприятия, которые необходимо выполнить руководителям ОПК и органам военного управления. Соответствующие поручения сформированы и будут направлены ответственным должностным лицам для исполнения.
Читайте также:
Шойгу потребовал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО
Шойгу: Киев по настоянию Запада требует от ВСУ наступать, несмотря на потери
Шойгу и глава Генштаба Ирана обсудили вопросы военного сотрудничества
Анастасия Крестьянова