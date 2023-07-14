Шойгу назвал воинские части, которые сорвали контрнаступление ВСУ

Фото: сайт Кремля
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перечислил основные составляющие стратегической оборонительной операции по отражению контрнаступления ВС Украины. Кроме того, он назвал воинские части, которые сорвали контрнаступление украинской армии, пишет МК.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ сломали все планы Киева и НАТО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, — про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, мотивированные и профессиональны», — цитирует издание слова Шойгу.
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Диана Аванесян